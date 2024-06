Uma operação dos policiais militares do 28° BPM realizada na manhã desta terça-feira (dia 18), em Volta Redonda, resultou na apreensão de um tonel contendo mais de 5kg de maconha e quase 1kg de cocaína. A ação ocorreu em uma área de mata no bairro Candelária. Além das drogas, foi encontrada uma grande quantidade de material para endolação.

A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda), onde os materiais apreendidos foram encaminhados para investigação.

É importante destacar que muitas dessas operações bem-sucedidas são fruto de denúncias anônimas da comunidade, que desempenham um papel crucial no combate ao tráfico de drogas. Para realizar denúncias, a população pode entrar em contato com o 28° BPM através do Disque Denúncia (0800 0260 667), garantindo o anonimato e contribuindo para a segurança da região.