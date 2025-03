Voltaço intensifica preparação para estreia na Série B contra o Cuiabá

O elenco profissional do Volta Redonda segue em ritmo intenso de preparação para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira (dia 27), os jogadores treinaram em dois períodos no CT João Havelange, em Pinheiral, visando a estreia na competição contra o Cuiabá, no próximo dia 6 de abril, às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira.

As atividades contaram com a presença de atletas da categoria Sub-20 do clube, que participaram das sessões de treinamentos focadas em aspectos táticos e técnicos. O meio-campista PK analisou os trabalhos realizados e destacou a importância da preparação.

“O trabalho aqui está sendo muito bem feito. Hoje, tivemos a participação dos meninos da base, e estamos recebendo todo o respaldo do professor Rogério Corrêa, que nos passa muitas informações para que possamos fazer uma boa estreia na Série B”, afirmou o camisa 10 do Voltaço.

Ele também comentou sobre a mudança dos treinamentos para o CT João Havelange e os benefícios que o novo local tem proporcionado à equipe.

“Nós trabalhamos muito na Série C no CT do Aero Clube, somos gratos por tudo que vivemos lá, mas aqui no CT João Havelange temos um padrão mais profissional para trabalhar. Temos tranquilidade e estamos felizes pelo espaço, que é bem legal, e a cada dia gostamos mais.”

Jovens da base avaliam experiência com o elenco principal

Os atletas da equipe Sub-20, Lucas Lopes e Gabriel Monteiro, relataram como foi a experiência de treinar com o elenco profissional e elogiaram o nível técnico do time.

“É sempre bom estar aqui treinando com a equipe profissional, que é um time muito qualificado. Vejo que eles estão preparados para encarar a disputa da Série B da melhor forma possível”, destacou Lucas.

“Esta foi a primeira vez que treinei junto com o time profissional. Gostei muito da experiência. O elenco está muito motivado e tenho certeza de que vão chegar bem preparados para a competição”, disse Gabriel.

Apresentação de reforço

Na manhã desta sexta-feira (dia 28), o elenco realizou mais uma sessão de treinamentos no CT João Havelange. A novidade foi o anúncio da contratação do atacante Vitinho, de 24 anos, que estava atuando no Botafogo. O atleta chega ao Esquadrão de Aço por empréstimo até o final da Série B do Brasileirão.

Além do Botafogo, Vitinho também já passou por Ferroviário (CE) e Santo André (SP).

“Estou muito feliz com essa oportunidade de defender o Voltaço e espero contribuir muito com a equipe. Vim para ajudar e vou dar o meu melhor em campo pelo time. Fui bem recebido aqui e agora é focar no trabalho para que a temporada seja muito positiva e possamos alcançar nossos objetivos”, afirmou o novo atacante do Voltaço.

Foto: Divulgação