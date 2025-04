FOA conquista selo “Empresa Amiga da Mulher”

A Fundação Oswaldo Aranha (FOA) foi reconhecida com o “Selo Empresa Amiga da Mulher”, uma certificação concedida pelo Estado do Rio de Janeiro a empresas que promovem e defendem os direitos das mulheres no ambiente de trabalho. Instituído pela Lei Nº 9.173 de 2021, o selo destaca organizações que implementam ações concretas para a igualdade de gênero e o bem-estar das mulheres.

Neste ano, 64 empresas conquistaram a certificação, e a FOA se destacou pelo conjunto de iniciativas já desenvolvidas, alinhadas à sua missão institucional, recebendo a categoria ouro. Para obter o selo, as empresas devem atender a uma série de critérios, como manter um ambiente seguro e inclusivo, garantir equidade salarial, apoiar vítimas de violência e promover informações sobre os direitos das mulheres. A certificação é concedida em três categorias – bronze, prata e ouro – de acordo com o nível de cumprimento dos requisitos.

Segundo Karla Portugal, da Assessoria de Conformidade da FOA, a decisão de buscar o selo surgiu porque a instituição já realizava diversas ações voltadas aos direitos das mulheres. “A maioria das práticas exigidas pelo edital já faz parte do propósito da FOA e do UniFOA. Além disso, sabemos que os casos de violência contra a mulher vêm aumentando, e sentimos a necessidade de participar de mais projetos para apoiar funcionárias, estudantes e mulheres da comunidade”, explica.

Para obter a certificação, a FOA envolveu diversos setores em um trabalho colaborativo. Dentre as ações implementadas, destacam-se palestras sobre a Lei Maria da Penha, a realização da SIPAT com temas voltados à segurança das mulheres no trabalho, a inauguração de um centro de atendimento jurídico e psicológico para funcionárias vítimas de violência doméstica e a criação de um espaço de acolhimento no setor de Recursos Humanos.

Além disso, a FOA mantém programas contínuos voltados ao bem-estar das mulheres, como eventos sobre saúde mental, campanhas de prevenção de doenças, consultas médicas gratuitas na Policlínica, projetos de conscientização sobre IST’s e dignidade menstrual, além de oferecer estrutura de esporte e lazer para suas colaboradoras.

O impacto dessas iniciativas é perceptível no dia a dia da instituição. “A FOA promove um ambiente de trabalho seguro e acolhedor para as mulheres. Saber que temos esse apoio nos dá mais tranquilidade para exercer nossas funções”, comenta Karla.

Entre os projetos de maior destaque está o “Mulheres na Obra”, voltado para capacitação de mulheres na Construção Civil. “Esse projeto possibilitou a contratação da colaboradora Aline, que hoje faz parte do nosso quadro de funcionários. Ver esse impacto real na vida das pessoas é motivo de orgulho”, ressalta Karla.

O presidente da FOA, Eduardo Prado, destacou a importância desse reconhecimento para a instituição. “Receber o ‘Selo Empresa Amiga da Mulher’ reforça nosso compromisso em criar um ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo e respeitoso, ressaltando a grande contribuição que as mulheres têm em todos os nossos processos. Esse selo não é apenas um reconhecimento, mas um incentivo para seguirmos ampliando nossas ações em prol da equidade dos gêneros. Queremos que a FOA, o UniFOA e o H.FOA sirvam de exemplo para outras empresas e instituições. ”

Para a reitora do UniFOA, professora Ivanete Oliveira, a certificação representa um marco na trajetória da FOA, reafirmando seu papel como agente de transformação social e sua responsabilidade na promoção de um ambiente mais justo e igualitário para todas as mulheres. Conquistar o selo “Empresa Amiga da Mulher” é resultado de políticas assertivas que possuem um propósito genuíno: transformar a sociedade para melhor.

“Com determinação e sensibilidade, a FOA/UNIFOA avança em direção à equitatividade, à equiparação de oportunidades e ao reconhecimento do papel fundamental da mulher em todos os espaços. Eu e o Eduardo Prado consideramos essa conquista como inegociável, porque acreditamos que promover um ambiente respeitoso, seguro e igualitário é dever de todas as instituições comprometidas com o futuro”, destacou.

Para os próximos anos, a FOA pretende expandir suas iniciativas por meio de novas parcerias com o setor público e privado. Atualmente, a instituição já colabora com a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos de Volta Redonda, priorizando a contratação de mulheres em situação de vulnerabilidade social, e com o Centro de Atendimento Integrado Oswaldo Aranha, que oferece atividades físicas para mulheres com deficiência.

A certificação representa um marco na trajetória da FOA, reafirmando seu papel como agente de transformação social e sua responsabilidade na promoção de um ambiente mais justo e igualitário para todas as mulheres.

Foto: Divulgação