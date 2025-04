Mulher pede ajuda pelo WhatsApp da Ordem Pública e homem é detido suspeito de agressão em Volta Redonda

Agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda, composto por dois policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um servidor da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), detiveram na noite dessa terça-feira (1º), um homem de 43 anos, suspeito de agredir a companheira de 41, no bairro Jardim Belvedere. Ele foi levado à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) após a vítima pedir ajuda via WhatsApp, através do grupo administrado pela Semop.

Os agentes realizavam patrulhamento quando foram avisados sobre um caso de violência doméstica em um apartamento no bairro Jardim Belvedere. A mulher relatou que havia sido agredida e se trancou no banheiro para pedir ajuda à Semop.

A vítima e o suspeito foram encaminhados à Deam, onde o caso foi registrado como lesão corporal e crime de violência psicológica contra a mulher. A vítima não quis representar contra o acusado, que não ficou preso. Uma medida protetiva em favor da vítima foi solicitada pela autoridade policial. Os agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública então acompanharam o suspeito até o apartamento do casal, onde o homem fez a retirada de seus pertences e deixou o local.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou a rápida resposta dos agentes do Sistema Integrado de Segurança no atendimento à vítima, que, segundo ele, foi fundamental para evitar uma situação de maior gravidade.

“A rapidez no atendimento foi primordial para que uma situação mais contundente pudesse ser evitada. Esses grupos de WhatsApp têm funcionado muito bem, trazendo proximidade e resgatando a confiança da população no trabalho das forças de segurança. Por meio desses canais de comunicação conseguimos dar rápidas respostas à sociedade. É como eu digo: ‘Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade’”, disse Coronel Henrique, frisando que esses grupos auxiliam diretamente no tempo de resposta das ocorrências, porém não substituem os canais de urgência e emergência – 190 da Polícia Militar, 153 da Guarda Municipal e o 197 da Polícia Civil.

Fotos: Divulgação/Semop.