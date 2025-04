Geraldo Vida assume presidência da AAP-VR e promete continuidade ao legado de Ubirajara Vaz

O novo presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), Geraldo Vida, tomou posse na manhã desta terça-feira (dia 1º) na sede administrativa da entidade, localizada na Vila Santa Cecília. Eleito no dia 26 de março, ele assumiu o compromisso de dar continuidade ao trabalho do ex-presidente Ubirajara Vaz, destacando a importância do envolvimento da diretoria e colaboradores para o crescimento da associação.

“Eu encaro esse desafio como uma forma de honrar o legado do nosso eterno presidente, Ubirajara Vaz. Para isso, vamos trabalhar muito e sei que posso contar com a dedicação e talento da nossa diretoria e colaboradores”, afirmou Vida.

Entre as prioridades de sua gestão, ele citou a conclusão do terceiro piso da Unidade Aterrado, a ampliação do número de associados e melhorias nos serviços previdenciários, jurídicos e de saúde.

Durante a cerimônia, o ex-presidente José Lúcio da Silva, o J. Lúcio, ressaltou o trabalho voluntário dos diretores, que contribuem com suas experiências para fortalecer a entidade e beneficiar a comunidade. O evento contou ainda com a presença de Irene Vaz, viúva de Ubirajara Vaz, que prestigiou a posse da nova diretoria.

Com 78 anos, o engenheiro Geraldo Antônio Martins Vida tem uma trajetória de atuação voluntária, incluindo a presidência do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Volta Redonda. Casado com Antônia Fernandes Martins Vida, ele tem três filhos e assume a liderança da AAP-VR com o compromisso de fortalecer os serviços oferecidos aos aposentados e pensionistas da cidade.