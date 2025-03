Lucas Adell é o novo reforço do Voltaço

O zagueiro Lucas Adell, de 24 anos, que estava atuando no Azuriz (PR), chega com contrato definitivo válido até a final da Série B do Brasileirão.

Além do Azuriz, Lucas já defendeu times como Madureira (RJ), Sampaio Corrêa (RJ), Desportivo Brasil (SP) e Guarani (SP).

Ele falou sobre a expectativa de integrar o elenco do Voltaço nesta temporada.

“Sou grato a Deus por esta oportunidade que estou tendo no Volta Redonda, que é um clube que está crescendo no cenário nacional. Quando chegou o convite, não pensei duas vezes, e agora temos essa missão na Série B, que é uma competição muito difícil”, disse Lucas.

O defensor revelou que o torcedores do Esquadrão de Aço podem esperar dele.

“Podem ter a certeza de que irão ver um jogador com muita garra e determinação nas partidas e que vai honrar a camisa do clube”, destacou o novo reforço do Voltaço.

Foto: Divulgação