Jari realiza audiência pública sobre serviço de abastecimento de água em Pinheiral

A Comissão de Saneamento Ambiental da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), presidida pelo deputado estadual Jari Oliveira (PSB), realizará uma audiência pública para debater os serviços prestados pela concessionária Rio+Saneamento na cidade de Pinheiral. O encontro será realizado em 10 de abril, às 19, na Faetec da cidade. O objetivo é ouvir a população local, autoridades e representantes da empresa sobre os problemas e desafios enfrentados pelos moradores em relação ao saneamento básico.

A convocação da audiência é uma resposta às inúmeras demandas recebidas pelo deputado Jari Oliveira, que tem se mostrado comprometido com a melhoria da infraestrutura de saneamento na região.

“A situação do saneamento em Pinheiral precisa ser debatida com seriedade. É fundamental que a Rio+Saneamento, os cidadãos e as autoridades trabalhem juntos para encontrar soluções viáveis e eficazes. O serviço prestado hoje é muito criticado, com razão, pelos moradores. E a Comissão de Saneamento Ambiental está atuando e cobrando melhorias no serviço. A audiência pública é um momento importante para que todos possam ser ouvidos e contribuir para a melhoria dos serviços”, afirmou o deputado Jari Oliveira.

Entre as principais reclamações dos moradores estão a falta de abastecimento de água, a recusa para novas ligações de esgoto, manutenções sem aviso prévio e alto preço na tarifa. A audiência pública tem como objetivo proporcionar um espaço para a troca de informações e sugestões sobre a qualidade dos serviços de água e esgoto.

“A audiência será aberta ao público e contará com a participação de moradores, representantes da Rio+Saneamento e demais autoridades. Precisamos cobrar melhorias no serviço da Rio+, que é sempre muito criticado pelos moradores de Pinheiral. Água é vida e precisamos garantir o direito de todo morador ter água na torneira. Toda população de Pinheiral está convidada a participar e contribuir”, convidou o deputado.