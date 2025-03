Vereador Rodrigo Furtado se reúne com presidente do Detran-RJ para discutir avanços nos serviços em VR

O vereador Rodrigo Furtado (PL) esteve, na quarta-feira (dia 26), com o presidente do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ), Vinícius Farah, para discutir melhorias nos serviços prestados pela autarquia em Volta Redonda. O encontro, realizado na sede do órgão, teve como principal objetivo abordar as demandas e desafios enfrentados pela população da cidade no acesso aos serviços oferecidos.

Entre os problemas destacados por Furtado, estavam a dificuldade no agendamento de serviços essenciais e a infraestrutura inadequada em alguns postos de atendimento na cidade. O vereador enfatizou a importância de agilizar esses serviços e melhorar a qualidade do atendimento.

“É urgente melhorar a experiência do cidadão, proporcionando um serviço eficiente e de fácil acesso. Volta Redonda merece um Detran mais moderno e eficaz”, afirmou o parlamentar volta-redondense.

Em resposta, o presidente do Detran-RJ, Vinícius Farah, destacou que a autarquia está tomando medidas para melhorar os serviços oferecidos em Volta Redonda. Entre as ações discutidas, estão a agilização do agendamento de serviços como a emissão de carteiras de identidade e habilitação, com o objetivo de evitar que os moradores precisem se deslocar para outros municípios.

Além disso, será realizada a reestruturação dos postos de atendimento, incluindo as unidades localizadas no Park Sul, São Luís e Aterrado, visando otimizar o atendimento e proporcionar mais conforto à população.

O presidente do Detran também mencionou a criação de um posto avançado dedicado às pessoas com deficiência (PCD), permitindo que todos os processos relacionados à aquisição de veículos adaptados sejam feitos diretamente em Volta Redonda. Outra medida discutida foi a instalação de um posto itinerante, que atenderá à demanda da cidade e ajudará a reduzir o tempo de espera, tornando o acesso aos serviços mais prático para os cidadãos.

Farah, que já exerceu mandatos de prefeito e deputado federal, destacou a importância de tratar essas questões com urgência e afirmou que as melhorias serão implementadas em breve. “Estamos focados em modernizar o Detran para tornar o serviço mais ágil e eficiente. A cidade de Volta Redonda será uma das grandes beneficiadas com essas mudanças”, disse Farah.

Rodrigo Furtado, por sua vez, também se mostrou otimista em relação aos compromissos firmados e reiterou seu compromisso com a melhoria dos serviços públicos na cidade. “Essas melhorias são fundamentais para garantir um atendimento de qualidade e mais agilidade para os moradores de Volta Redonda. Continuarei trabalhando para que as demandas da nossa cidade sejam atendidas”, afirmou o vereador.

A expectativa é que, com as mudanças anunciadas, os serviços do Detran em Volta Redonda se tornem mais rápidos e acessíveis para a população, reduzindo as dificuldades enfrentadas no dia a dia.