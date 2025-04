Dia D: Detran.RJ atende público PCD com prioridade nesta segunda (dia 7)

Em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o Detran.RJ vai realizar, nesta segunda-feira (7/4), a primeira edição deste ano do Dia D. Nesta data, o público poderá se inscrever no programa Cidadania Sobre Rodas, que oferece aulas gratuitas de direção para pessoas com deficiência que precisam de carro adaptado. A inscrição para o programa poderá ser feita no Posto Detran Acessível – PCD, das 8h às 16h, ou em 20 Ciretrans espalhadas pelo estado (ver relação abaixo). As vagas são limitadas.

No Dia D, o usuário PCD poderá realizar serviços de identificação civil e habilitação, sem necessidade de agendamento prévio, nas seguintes unidades: Américas Shopping, Areal, Angra dos Reis, Araruama, Francisco Bicalho, Barra da Tijuca, Barra do Piraí, Barra Mansa, Belford Roxo, Bom Jardim, Bom Jesus de Itabapoana, Botafogo (Fia), Búzios, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Campo Grande (Detran Oeste), Campos I, Campos II (Guarus), Carmo, Center Shopping, Copacabana, Cordeiro, Gávea, Guadalupe, Guapimirim, Haddock Lobo, Ilha do Governador, Itaboraí, Itaboraí (Plaza Shopping), Itaguaí, Itaipava, Itaocara, Itaperuna, Freguesia, Largo do Machado, Macaé, Magé, Maré, Maricá, Méier, Mesquita, Muzema, Natividade, Nilópolis, Niterói, Niterói (Mercado Municipal), Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paraíba do Sul, São Gonçalo (Partage), Paraty, Paty do Alferes, Penha, Petrópolis, Pinheiral, Queimados, Resende, Rio Bonito, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua, São Fidelis, São João de Meriti, São Pedro da Aldeia, Sede (Centro do Rio), Seropédica, Shopping Via Brasil (Irajá), Sulacap Shopping, Teresópolis, Três Rios, Unamar, Valença, Vaz Lobo, Vila Isabel e Volta Redonda.

Já os serviços veiculares serão disponibilizados no posto Detran Acessível – PCD, que fica na Av. Francisco Bicalho (entrada pela Rua Idalina Senra, 35, em São Cristóvão).

No Posto Detran Acessível – PCD, totalmente adaptado às especificidades das pessoas com deficiência, a Secretaria de Trabalho, por meio da Casa da Inclusão, estará oferecendo vagas de emprego. Além disso, a Fundação Leão XIII dará orientação para o requerimento do Vale Social. O Posto Detran Acessível conta com uma sala de acomodação para crianças com autismo tirarem a carteira de identidade em um ambiente aconchegante, proporcionando mais conforto e relaxamento.

– As pessoas com deficiência terão a oportunidade de se inscrever no programa Cidadania Sobre Rodas, que já habilitou, de forma gratuita, mais de dois mil PCDs que necessitam de carro adaptado. Esta é mais uma ação inclusiva do Governo do Estado – destacou o presidente do Detran.RJ, Vinicius Farah.



Documentos necessários para os serviços

A emissão de identidade será gratuita, assim como os serviços de primeira habilitação e renovação da carteira de motorista – sendo que os serviços de habilitação necessitam de abertura de processo administrativo. Os atendimentos serão feitos com a apresentação de laudo médico original, informando o Código Internacional de Doenças (CID) e a descrição da deficiência.

Os interessados devem verificar no site do Detran (www.detran.rj.gov.br