BM: Três empresas de reciclagem irregulares são interditadas pelas Secretarias de Ordem Pública e de Meio Ambiente

A Prefeitura de Barra Mansa, através das Secretarias de Ordem Pública e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS) – por meio da Guarda Ambiental – promoveu uma ação para inibir irregularidades cometidas por empresas que trabalham com reciclagem. As fiscalizações aconteceram na sexta-feira (dia 28) e contaram com o apoio da Polícia Militar e de fiscais de postura. Na ocasião, três estabelecimentos foram interditados, sendo dois localizados na Avenida Homero Leite, no bairro Saudade, e um na Rua São Pedro, no bairro Vista Alegre.

O gerente de Fiscalização Ambiental, Felipe Rodrigues, detalhou sobre os procedimentos tomados. “Diversas irregularidades foram observadas, como ausência de alvará de funcionamento e licenças ambientais. Em todos foram fiscalizados materiais em áreas descobertas, favorecendo a proliferação de vetores de doenças, como o mosquito Aedes aegypti. Além das interdições, os agentes também multaram os responsáveis pelas irregularidades”, disse Felipe, destacando ainda que o ordenamento nesses estabelecimentos contribui para evitar a receptação de mercadoria de origem criminosa e combater crimes contra o meio ambiente.

O secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, ressaltou o trabalho em conjunto das equipes, destacando a importância do monitoramento realizado na cidade. “Esse tipo de serviço é essencial para manter a segurança e preservar nosso meio ambiente. As equipes da Ordem Pública, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente e Polícia Militar, estão de parabéns por atuarem com prontidão nessas empresas. Seguiremos atentos e acompanhando de perto situações que tragam danos ao bem público e à nossa população”, concluiu o secretário.

Foto: Divulgação