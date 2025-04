Deputado Munir Neto anuncia R$ 1,5 milhão pra reforma de colégio estadual em Barra Mansa

O deputado estadual Munir Neto visitou nesta segunda-feira (dia 31) três equipamentos estaduais na Região Sul Fluminense, duas escolas em Barra Mansa e um abrigo em Dorândia, distrito de Barra do Piraí. Em Barra Mansa, o parlamentar visitou o Colégio Estadual Jayme Silvestre Camargo, no bairro Cotiara, e o CIEP 493 – Professora Antonieta Salinas de Castro, no bairro Vista Alegre. Neste último, o deputado anunciou, junto com o diretor Elison Ribeiro da Fonseca, a liberação de R$ 1,5 milhão em emendas parlamentares para a reforma geral do prédio.

“Nós viemos, conversamos com a direção, e conseguimos destinar esse recurso para o colégio, que faz um trabalho de excelência, com uma parceria muito boa com a empresa Stellantis e o Senai, para os cursos de eletrotécnica e empreendedorismo. Temos a notícia de que muitos alunos já saem daqui empregados, então é uma escola que efetivamente ajuda a comunidade e precisa da nossa atenção”, apontou.

O deputado também visitou as instalações do Colégio Estadual Jayme Silvestre Camargo, junto com o diretor geral Rogerdautry Praxedes Arcanjo, e afirmou que vai destinar verbas para reforma de alguns pontos da escola, como o telhado.

Munir salientou que a visita aos colégios faz parte da rotina do mandato, para conhecer as necessidades de cada escola e articular junto ao Governo do Estado as soluções, destinando ainda verbas de emendas parlamentares para as escolas.

“Educação é prioridade sempre. Nós percorremos as escolas estaduais da região para verificar quais as necessidades de cada uma, para podermos ajudar de forma efetiva. Em um trabalho de parceria com os diretores e a Regional de Educação do Sul Fluminense – da secretaria de Estado de Educação – nós conseguimos trazer recursos para as escolas, ajudando a resolver os problemas de cada unidade”, afirmou o deputado.

Abrigo para mulheres em Barra do Piraí

Munir – que é presidente da Comissão da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) – também visitou o Centro de Atendimento Integrado (CAI) Osvaldo Aranha, no distrito de Dorândia, em Barra do Piraí. O local é mantido pelo Governo do Estado e abriga 59 mulheres, entre 32 e 59 anos, com transtornos mentais. De acordo com o deputado, a visita, realizada junto com a secretária de Assistência Social de Barra do Piraí, Marina Tinoco, teve o objetivo de estreitar os laços entre a secretaria municipal – com nova gestão há pouco mais de três meses – e a direção do abrigo.

“O CAI utiliza muitos dos serviços das secretarias de Assistência Social e de Saúde de Barra do Piraí, por isso essa articulação é fundamental. A prefeita Katia Miki assumiu um município com muitas dificuldades, secretarias sem estrutura ou funcionando precariamente. Mas ela está colocando a casa em ordem, e tem uma pessoa muito competente à frente da Assistência Social, que é a Marina. Então, nós articulamos essa visita para estreitar a relação entre a secretaria e a direção do abrigo, e verificar no que podemos ajudar junto ao Governo do Estado e à Comissão do Idoso na Alerj, para conseguir melhorias para as mulheres assistidas no local”, afirmou o deputado.