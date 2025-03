VR: Encontro Regional do PL reúne lideranças para discutir estratégias para as eleições de 2026

No último sábado, dia 22, cerca de 300 pessoas, incluindo lideranças regionais e estaduais, se reuniram no plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda para o primeiro Encontro Regional do Partido Liberal (PL), convocado pelo presidente do diretório local, o empresário Antônio Cardoso. O objetivo do evento foi unir as lideranças e discutir estratégias para as eleições de 2026.

Durante a reunião, foram debatidos pontos essenciais para solidificar o partido na região, como o fortalecimento das bases municipais, criando diretórios ativos e engajados que aproximem o partido da população; a valorização da participação feminina, com apoio ao PL Mulher para garantir mais mulheres em posições de liderança; parcerias estratégicas para reforçar laços com deputados e senadores e assegurar que as demandas da região sejam atendidas; estratégias de comunicação eficazes para amplificar a mensagem do partido; e formação política, promovendo workshops, seminários e cursos para capacitar novas lideranças comprometidas com os valores da direita.

Antônio Cardoso destacou a importância da representação forte do partido no Sul Fluminense, enfatizando a necessidade de eleger em 2026 deputados da região, com o intuito de trazer recursos e defender uma ideologia conservadora fundamentada em Deus, Pátria e Família.

“Estou feliz e agradecido a quem participou conosco deste que foi o primeiro de muitos outros encontros que teremos para solidificar as bases do partido na região. A união é fundamental para traçarmos um caminho para as eleições de 2026, garantindo que nossos ideais sejam defendidos com força e determinação”, destacou Cardoso, orientando os correligionários a aguardarem as convocações para as próximas atividades.

Em sua fala, o vereador de Volta Redonda, Rodrigo Furtado, ressaltou que com o apoio e a dedicação de cada defensor da direita será possível construir um futuro melhor para a região Sul Fluminense. “Com união e trabalho, o PL crescerá ainda mais, defendendo nossos princípios e promovendo políticas públicas que beneficiem nossa população. Seguiremos firmes na defesa da liberdade, da segurança, da economia forte e dos valores que nos definem”.

O encontro contou com a presença de diversas lideranças, incluindo o vice-prefeito de Volta Redonda, Sebastião Faria; a vice-prefeita de Quatis, Ivone Barbosa; vereadores de várias cidades da região; além de representantes do PL Mulher e outros membros importantes do partido.