CCR RioSP anuncia investimento de R$ 1 bi em expansão da Via Dutra

O prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, recebeu nesta quarta-feira (dia 2), representantes da CCR RioSP. O objetivo foi avaliar sugestões para o melhor planejamento das ações previstas no projeto de expansão da Rodovia Presidente Dutra, que tem 27 quilômetros de extensão cortando a cidade. As obras vão abranger outros municípios do Sul Fluminense. O investimento total será de R$ 1 bilhão – sendo R$ 500 milhões apenas a Barra Mansa.

“É muito importante estreitarmos os laços para fazermos nossas contribuições, pois sabemos a realidade da nossa cidade, que tem uma topografia com seus gargalos em relação a mobilidade. Então, esse diálogo é muito importante para que a segurança rodoviária se estabeleça sem comprometer o dia a dia da nossa população”, destacou o prefeito Furlani.

Entre as ações previstas em Barra Mansa estão as construções de marginais, retornos e passarelas. No bairro Cotiara, por exemplo, haverá aplicação de faixas, remodelamento do retorno e do viaduto.

O projeto funcional, estabelecido para que se cumpra as obrigações previstas na concessão para administrar a rodovia, será finalizado ainda este ano. As intervenções em Barra Mansa começarão em 2026 e acontecerão pelos próximos 4 anos, a fim de melhorar a mobilidade e segurança na via.

“É importante trabalharmos juntos nas transformações que vão acontecer na rodovia. Barra Mansa tem a maior faixa territorial da CCR RioSP no estado do Rio, portanto, sabemos que haverá transtornos de trânsito, mas também teremos importantes investimentos para o futuro da nossa cidade”, acrescentou o prefeito, que colocou o Parque da Cidade à disposição para receber as equipes da concessionária durantes os anos de trabalho no município.

A reunião no gabinete também contou com a participação dos secretários Leonardo Ramos de Oliveira (Finanças), Daniel Abreu (Ordem Pública), Cesar Carvalho (Desenvolvimento Econômico), Rodrigo Viana (Meio Ambiente); do presidente da Companhia de Desenvolvimento, Bruno Paciello; Vinícius Azevedo (Cia. De Desenvolvimento) e representantes de entidades.

Foto:Chico de Assis