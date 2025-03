“Não confirmo 100% a minha permanência no Voltaço”, diz Rogério Corrêa após empate com o Fluminense

“Devido a algumas situações que estão acontecendo, não posso confirmar 100% a minha permanência na equipe. Não entrarei em muitos detalhes, mas as coisas aconteceram da melhor forma possível.” Com essas palavras, Rogério Corrêa deixou no ar a possibilidade de deixar o comando do Volta Redonda após o empate sem gols contra o Fluminense, na noite de domingo (9). A declaração do treinador, ao final da partida, gerou incerteza sobre seu futuro à frente do clube da Cidade do Aço.

Com uma trajetória de sucesso recente, Rogério tem sido alvo de propostas de outros clubes. Segundo fontes da Folha do Aço, o técnico está valorizado no mercado, especialmente após levar o Voltaço às semifinais do Campeonato Carioca e conquistar o título da Série C do Campeonato Brasileiro no ano passado. O empate contra o Fluminense pode ter sido sua última partida no comando do Volta Redonda.

Internamente, jogadores e funcionários do clube foram pegos de surpresa com a declaração de Rogério. “Ele não comentou nada, apenas tomamos conhecimento quando ouvimos a entrevista coletiva dele após o jogo”, disse um jogador ouvido pela Folha do Aço, que pediu para não ser identificado.

Questionado sobre o planejamento da equipe para a Série B, que começa em abril, o treinador se limitou a dizer: “O clube também já teve suas reuniões, então eles vão poder falar melhor do que eu sobre isso neste momento.”

Nota oficial da diretoria

A ser questionada sobre a declaração do técnico Rogério Corrêa, a diretoria do Voltaço, por meio da assessoria de imprensa, informou: “Essa é uma decisão que só cabe a ele. O Volta Redonda Futebol Clube reafirma que conta com o técnico Rogério Corrêa, que faz um ótimo trabalho no clube, para a sequência da temporada 2025.”

Rogério Corrêa no Voltaço

Rogério, de 42 anos, retornou ao Volta Redonda em fevereiro de 2024 para comandar o time nas fases finais do Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Série C e Copa Rio. Ex-zagueiro, iniciou sua carreira como auxiliar-técnico da Portuguesa-RJ, entre 2017 e 2018. No ano seguinte, assumiu o comando da Lusa, onde ficou por duas temporadas.

Em 2022, levou o Voltaço ao pentacampeonato da Copa Rio e à Série A2 do Campeonato Carioca, promovendo a equipe à elite estadual. No mesmo ano, o time se destacou com um dos cinco melhores ataques do Brasil.



Em 2023, além de alcançar as semifinais do Carioca, o Volta Redonda chegou à terceira fase da Copa do Brasil e brigou pelo acesso à Série B até a última rodada.