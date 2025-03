Voltaço de casa nova: Elenco inicia treinos no CT João Havelange

O elenco profissional do Volta Redonda está de casa nova. Nesta terça-feira (dia 25), o time realizou suas primeiras atividades no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral, que passa a ser o novo local de preparação da equipe nesta temporada.

Considerado um dos melhores do país e homologado pela FIFA, o CT João Havelange oferece uma estrutura de excelência para os treinamentos. O gerente de futebol do clube, Leonardo Dinelli, o “Zada”, destacou que a mudança visa aprimorar a qualidade dos trabalhos, especialmente com a proximidade da Série B do Brasileirão.

“A ideia de vir para cá é elevar o nível do nosso trabalho. O CT João Havelange tem certificação da FIFA e conta com toda a estrutura necessária para atletas e comissão técnica. Sempre tivemos essa intenção e agora conseguimos concretizar. Vamos aproveitar essa infraestrutura para nos prepararmos bem para a Série B”, afirmou Zada.

O técnico Rogério Corrêa ressaltou a importância de contar com um ambiente que proporciona privacidade e recursos adequados para a comissão técnica e os jogadores.

“Devido à dimensão da Série B, precisávamos qualificar ainda mais o nosso trabalho. Ter um espaço como este, com ótimos gramados, academia e área de descanso, faz muita diferença. Tudo veio no momento certo para aprimorarmos nossa preparação, tanto dentro quanto fora de campo”, destacou o treinador.

O volante Bruno Barra, um dos ídolos do clube, também elogiou as instalações, mencionando a proximidade entre os campos e a academia como um fator que facilita o dia a dia dos atletas.

“Já tínhamos uma boa estrutura em Volta Redonda, mas aqui contamos com dois campos e uma academia próximos, o que facilita nosso dia a dia e nos dá mais conforto para trabalhar”, comentou o jogador.

Treinos em dois períodos

No primeiro dia de atividades, o elenco trabalhou em dois períodos. Pela manhã, realizou treinos em campo reduzido. À tarde, os jogadores participaram de um treinamento tático sob o comando de Rogério Corrêa.