Volta Redonda recebe exposição de literatura dos Alcoólicos Anônimos

Entre os dias 1º e 4 de abril, Volta Redonda sedia a Exposição de Literatura de Alcoólicos Anônimos (A.A.), na Praça Sávio Gama, em frente ao Palácio 17 de Julho, sede da prefeitura. O evento acontecerá das 12h às 16h e tem como principal objetivo divulgar o funcionamento da Irmandade, além de atrair pessoas que possam se beneficiar dos grupos de apoio espalhados pelos bairros da cidade.

Durante a exposição, os visitantes poderão conhecer os 36 princípios sugeridos que orientam a recuperação dos alcoólicos e entender mais sobre o papel da literatura no crescimento da entidade. Segundo os organizadores, o livro Alcoólicos Anônimos já foi traduzido para 43 idiomas, demonstrando sua relevância global.

A iniciativa também busca incentivar a comunidade – tanto alcoólicos em busca de recuperação quanto familiares e interessados – a conhecer o Escritório de Serviço Local no Sul Fluminense (ESLSF), localizado na Av. Amaral Peixoto, nº 63. No local, é possível obter mais informações sobre os grupos de A.A. e adquirir materiais que auxiliam no processo de recuperação.

O evento é aberto ao público e reforça a importância da informação e do suporte para aqueles que enfrentam desafios com o alcoolismo.

Foto: Arquivo/PMVR