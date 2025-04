CSN abre 30 vagas exclusivas para PCDs

A empresa oferece plano de saúde, plano odontológico, auxílio-creche, previdência privada, cartão alimentação e pagamento de 70% do salário nas férias, entre outros benefícios.

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está com inscrições abertas para 30 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs). As oportunidades são para atuação na Usina Presidente Vargas (UPV), em Volta Redonda, e na unidade de Porto Real, ambas no Estado do Rio de Janeiro.

As vagas disponíveis contemplam diversas áreas, incluindo os cargos de Auxiliar de Produção, Auxiliar de Suprimentos, Mecânico(a), Operador(a) de Produção, Operador(a) de Laboratório e Auxiliar de Serviços Gerais.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos: ensino médio completo, experiência comprovada na função ou em ambiente industrial, disponibilidade para trabalhar em turno de revezamento e residência em uma das seguintes cidades: Volta Redonda, Pinheiral, Barra Mansa, Piraí, Barra do Piraí, Quatis, Porto Real, Resende ou Itatiaia.

Além de oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional, a CSN oferece um pacote de benefícios que inclui plano de saúde, plano odontológico, auxílio-creche, previdência privada, cartão alimentação e pagamento de 70% do salário nas férias.

As inscrições estão abertas até o dia 10 de abril de 2025 e devem ser realizadas exclusivamente pelo site da CSN, no endereço: www.csn.com.br/oportunidades.

A iniciativa reforça o compromisso da CSN com a inclusão e a diversidade, ampliando oportunidades no mercado de trabalho e incentivando um ambiente mais igualitário.