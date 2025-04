Barra Mansa inicia vacinação contra influenza antes do calendário nacional

Nesta terça-feira, 1º de abril, Barra Mansa se destaca na luta contra a influenza ao iniciar sua campanha de vacinação, antecipando-se ao calendário nacional, que tem início na próxima segunda-feira, dia 7. Com organização, as equipes de imunização e da Atenção Primária da cidade se planejaram para garantir a proteção da população e, assim, evitar complicações decorrentes das infecções pelo vírus da influenza.

O prefeito Furlani celebrou o esforço conjunto das equipes, ressaltando que a preparação e o planejamento foram fundamentais para que Barra Mansa pudesse dar este passo à frente de outros municípios da região. “Estamos prontos para proteger nossa população e, com isso, reduzir internações e mortalidade relacionadas à influenza”, afirmou o prefeito.

A responsável pela imunização no município, Hellen Martins, destacou que, a partir desta terça-feira, o imunizante estará disponível nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) do Centro e do Ano Bom, atendendo todos os grupos prioritários. Neste ano, a boa notícia é que a imunização será feita em apenas uma etapa, permitindo que todas as pessoas que se encaixam nos grupos prioritários compareçam às unidades de saúde.

Outra novidade importante nesta campanha é a inclusão dos trabalhadores dos Correios entre os grupos prioritários, reconhecendo a relevância desses profissionais na sociedade. O imunizante disponível em Barra Mansa é do tipo trivalente, oferecendo proteção contra os vírus H1N1, H3N2 e B.

De acordo com o cronograma estabelecido, demais unidades de saúde começarão a ofertar a vacina a partir de quarta-feira, dia 02, com um Dia D programado para o dia 10 de maio, quando a expectativa é aumentar ainda mais a cobertura vacinal.

A meta de Barra Mansa é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários, totalizando cerca de 74.383 pessoas. Para se vacinar, os moradores podem procurar as unidades de saúde munidos de cartão de vacina, cartão do SUS e documento de identidade “Estamos todos juntos nessa missão. A vacinação é uma ferramenta crucial para proteger aqueles que mais precisam, incluindo os que contribuem para a saúde pública em nosso município”, finalizou Hellen Martins.

Os grupos prioritários são:

– Crianças de 06 meses a menores de 06 anos;

– Gestantes;

– Idosos com 60 anos ou mais

– Trabalhadores da saúde;

– Puérperas;

– Professores do ensino básico e superior

– Povos indígenas e quilombolas;

– Pessoas em situação de rua;

– Profissionais das forças armadas, de segurança e salvamento;

– Pessoas com doenças crônicas e com condições clínicas especiais, independentemente da idade;

– Pessoas com deficiência permanente;

– Caminhoneiros;

– Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário;

– Trabalhadores portuários;

– População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas;

– Trabalhadores dos Correios.

Foto: Arquivo/PMBM