Um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (dia 24) está deixando o trânsito lento no bairro Aterrado, em Volta Redonda. A colisão envolveu dois carros e aconteceu na Avenida Sete de Setembro, logo depois do semáforo que faz cruzamento com a Rua Luiz Alves Pereira.

O Corpo de Bombeiros está no local prestando os primeiros atendimentos aos envolvidos na batida. Até o momento, não há informações sobre feridos. O trânsito na área está lento, e a orientação aos motoristas é evitar essa via neste momento.