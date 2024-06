A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (dia 25), a Operação “Última Chamada”, com o objetivo de reprimir a prática de crimes cibernéticos por parte de um homem e uma mulher que atuam como operadores de telemarketing.

Na ação de hoje, policiais federais da Delegacia da PF em Macaé/RJ cumprem um mandado de busca e apreensão na residência do casal investigado, no município de Cabo Frio/RJ.

A investigação teve início em meados de 2023, quando a Polícia Federal foi procurada por uma pessoa que relatou a subtração de uma quantia relativa à sua restituição do Imposto de Renda do ano de 2022. Os valores em questão foram pagos para uma pessoa desconhecida, que fez uso do CPF da vítima para receber o dinheiro, via Pix, em conta bancária desconhecida pelo denunciante.

Ao tomar ciência sobre o recebimento indevido por terceiro, a vítima obteve a informação de que seu nome havia sido registrado em uma conta na plataforma de autenticação do Governo Federal (Gov.br), a qual nunca tinha sido acessada e continha no cadastro dados de telefone e e-mail desconhecidos pela vítima.

Mediante o acesso doloso à plataforma, os investigados alteraram a forma de pagamento da restituição do Imposto de Renda da vítima, efetuando um cadastro Pix em seu CPF por meio de conta fraudulenta criada em um aplicativo referente a um programa de fidelidade de uma empresa brasileira de postos de gasolina. O denunciante alega que nunca abriu conta em referido programa, muito menos possuía qualquer Pix registrado em seu nome.

A atuação criminosa do casal pode ter sido favorecida pelo fato de que ambos atuam como operadores de telemarketing, o que facilita o acesso a bancos de dados de operadoras e instituições em geral. A investigação aponta que esta, provavelmente, não foi a única vítima do casal, visto que existem indícios da prática de outras fraudes por parte dos investigados.

O casal responderá pelo crime de furto mediante fraude, além de outros delitos que possam surgir no decorrer das apurações. A Polícia Federal dará prosseguimento à investigação para analisar e identificar o envolvimento de outras pessoas, bem como de outras fraudes possivelmente praticadas pelos acusados.

Foto: Divulgação