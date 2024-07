Duas jovens, de 25 e 19 anos, foram presas na tarde desta quinta-feira (dia 25) na Rodoviária de Angra dos Reis, no bairro Balneário, com quase 60 kg de maconha. A ação foi conduzida pela Polícia Militar, que flagrou as suspeitas colocando quatro malas dentro de um ônibus e notou o nervosismo das mesmas com a aproximação dos agentes.

Ao serem abordadas, as malas foram revistadas e, no interior da bagagem, foram encontrados 57 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 60 kg. As mulheres são moradoras de Lorena (SP) e haviam viajado para Angra, onde planejavam pegar outro ônibus com destino a Nova Iguaçu (RJ).

As suspeitas foram conduzidas à delegacia de Angra dos Reis, onde o material apreendido foi apresentado.

Foto: Divulgação/PM