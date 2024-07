A equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na noite de segunda-feira (dia 29), na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, um carro com registro de apropriação indébita. Os agentes realizavam uma fiscalização de combate ao crime no km 324 da pista sentido São Paulo, quando avistaram um Honda/HR-V com placas de Pinheiral/RJ. Ao realizar uma consulta rápida pela placa no sistema, verificou-se que o carro possuía registro de apropriação indébita.

A equipe deu ordem de parada ao condutor, que desobedeceu, acelerou o veículo e iniciou fuga. Os policiais embarcaram na viatura e começaram a perseguição, enviando alertas aos outros órgãos de segurança de São Paulo e do Rio de Janeiro sobre o veículo em fuga. Com o apoio de uma equipe da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), o carro foi localizado abandonado em um posto de combustíveis no km 330 da Dutra.

Após colher informações de populares no local, os policiais localizaram o indivíduo no restaurante do posto. O homem de 31 anos, identificado como o condutor do veículo, foi abordado pelos PRFs. Questionado sobre o motivo da desobediência e fuga, ele alegou que sabia do registro de ocorrência do carro e temia haver algum mandado de prisão contra ele, devido a antecedentes e processos por estelionato na venda de veículos.

O indivíduo foi detido por apropriação indébita e desobediência. A ocorrência foi apresentada na 99ª DP (Itatiaia) para os procedimentos legais cabíveis e registro da recuperação do veículo.

Foto: Divulgação/PRF