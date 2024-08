Julho, o mês em que Volta Redonda celebrou seu aniversário, encerrou-se na quarta-feira (dia 31), deixando para trás uma série de promessas não cumpridas pelo governo do prefeito Neto (PP). Entre as pendências, destaca-se a Rua 33, na Vila Santa Cecília, juntamente com as reformas do Cais Conforto, do Hospital da Criança (anexo ao Hospital do Retiro) e da UPA Santo Agostinho.

Todas essas obras, além de sofrerem aumentos nos custos finais, foram, em algum momento, planejadas para serem inauguradas durante as comemorações dos 70 anos da cidade, que ocorreram no último dia 17. Além dessas, outras obras importantes da administração municipal ainda não foram concluídas, mesmo após promessas estratégicas de serem entregues em períodos pré-eleitorais.

Exemplos incluem a ciclovia que atravessa o bairro Conforto e a construção do Museu da Ciência e Tecnologia, ao lado do Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal. Um dos casos mais emblemáticos é a ampliação do Hospital São João Batista.

Em agosto do ano passado, o prefeito Neto chegou a anunciar em um programa de rádio que a conclusão da obra estava prevista para os festejos dos 70 anos de Volta Redonda, conforme o cronograma da direção da unidade, então sob o comando do vice-prefeito Sebastião Faria (PL). No entanto, essa promessa não foi cumprida, e até o momento, nenhum novo prazo foi oficialmente divulgado pela Prefeitura.

A ampliação do hospital é fruto de uma parceria entre a prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado, com um investimento estimado em cerca de R$ 20 milhões. Há quem acredite que o andamento de algumas dessas obras pode se prolongar até o aniversário de 71 anos do município, em julho de 2025.