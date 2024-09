Na terça-feira (dia 27), a Transporte Excelsior recebeu uma turma de 39 alunos do curso de Logística do Senai/Firjan Volta Redonda para uma visita técnica. O curso, que faz parte do novo ensino médio, tem duração de três anos e combina aulas no Sesi pela manhã com o Senai à tarde. A metodologia visa preparar os estudantes para o mercado de trabalho com um currículo atualizado às demandas do setor.

Durante a visita, os alunos exploraram a Central de Controle Operacional da Transporte Excelsior e acompanharam de perto a manutenção e as manobras dos veículos no pátio da empresa.

“Foi uma experiência incrível mostrar a Central de Controle Operacional para esses jovens fora da sala de aula. Eles puderam ver de perto nosso gerenciamento de risco, o sistema de pedágio, o rastreamento de rotas, e a jornada de trabalho dos motoristas. Além disso, tiveram a oportunidade de visitar o pátio, observar a manutenção dos veículos e até conhecer a cabine de um caminhão. Espero que tenham aproveitado”, comentou Thalita Eloy, gerente de rastreamento da transportadora.

Os alunos participaram ativamente da palestra inicial e foram acompanhados pela instrutora Mônica Aparecida Caputo. “Fomos muito bem recebidos pela equipe da Transporte Excelsior, que compartilhou seu conhecimento e infraestrutura. Os alunos aprenderam sobre monitoramento, manutenção e a operação da empresa. Após a visita à sala de rastreamento, todos ficaram entusiasmados em explorar mais sobre essa área que consideram fascinante”, destacou Mônica.

Iniciativas como o Jovem Aprendiz, que permitem aos jovens ingressar no mercado de trabalho com uma sólida base de conhecimento, são reflexos de parcerias como essa. Através do programa federal, os participantes combinam teoria e prática, desenvolvendo habilidades essenciais para o futuro e contribuindo para a formação de profissionais capacitados. É o que acredita Serginho Loureiro, diretor-adjunto da Transporte Excelsior.

“Investir nos jovens é assegurar um futuro promissor para a logística e o setor rodoviário. Esses alunos são os futuros profissionais que irão liderar e inovar no campo. Proporcionar a eles a oportunidade de vivenciar a prática do que aprendem em sala de aula é fundamental para o desenvolvimento das competências e habilidades que farão a diferença no amanhã”, afirmou Serginho.

“A Transporte Excelsior reafirma seu compromisso em colaborar com a formação de novos talentos e em abrir suas portas para projetos que conectem a juventude às estradas do país”, completou a direção do grupo.