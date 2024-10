A Polícia Civil prendeu na tarde de terça-feira (dia 15), em Resende, o homem de 42 anos, acusado de agredir a ex-esposa com uma cadeirada no mês passado. O ataque aconteceu no dia 25 de setembro, em uma chopperia localizada na Avenida Francisco Fortes Filho. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e cometeu o crime após confrontar a vítima no estabelecimento.

Imagens de uma câmera de segurança capturaram o momento em que o agressor chega ao local, onde a mulher estava acompanhada de um amigo. O vídeo mostra o homem intimidando a ex-mulher com gestos agressivos, chegando a dar um tapa em seu rosto, mas sendo contido por funcionárias da chopperia.

No entanto, o agressor voltou ao local, pegou uma cadeira e a arremessou violentamente contra a cabeça da vítima, que sofreu ferimentos graves. Um funcionário do estabelecimento tentou intervir, mas não conseguiu impedir o ataque final.

O caso foi registrado na 89ª DP, e o homem estava foragido até sua prisão nesta terça-feira. A Polícia Civil segue investigando o caso para responsabilizar o agressor pelos crimes cometidos.