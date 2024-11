A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está com as inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2025, com mais de 200 vagas disponíveis em Volta Redonda, Porto Real, Resende e Valença (RJ). Mas atenção: o prazo final para inscrição é até o dia 30 de novembro.

Se você é estudante de nível superior ou técnico e quer fazer parte de uma das maiores empresas do país, essa é a sua chance. As vagas para Volta Redonda são para estudantes dos cursos de Engenharia (Metalúrgica, Mecânica, Civil, de Produção, de Produção com ênfase em Agronegócios, da Computação, de Controle e Automação, Elétrica, Eletrônica, de Materiais, Mecatrônica, Química, Ambiental), Administração, Psicologia, Ciências Contábeis, Recursos Humanos, Enfermagem, Fisioterapia, entre outros. Para os estudantes do nível técnico, as vagas são para cursos como Mecânica, Eletromecânica, Mecatrônica, Informática, Logística, entre outros, com disponibilidade para 4 horas diárias de estágio.

Além de uma bolsa-auxílio e benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale transporte e seguro de vida, os estagiários da CSN terão a oportunidade de vivenciar experiências práticas que contribuirão significativamente para seu desenvolvimento profissional.

Não deixe essa oportunidade passar. Inscreva-se até o dia 30 de novembro e comece sua jornada de crescimento na CSN.

Para mais informações e inscrições, acesse: www.csn.com.br/oportunidades.