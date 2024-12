A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um casal, na manhã desta sexta-feira (dia 27), por porte de veículo furtado e munição de fuzil durante uma fiscalização de combate ao crime no km 233 da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. A operação foi realizada pela equipe do Grupo de Policiamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia da PRF.

Por volta das 09h10, os agentes abordaram um Jeep Commander com placas de Piracicaba (SP), ocupado por um homem de 32 anos e uma mulher de 27 anos. Durante a fiscalização, a PRF encontrou, próximo ao limpador de para-brisas, duas cápsulas deflagradas de munição calibre 5.56, utilizado em fuzis.

Questionados sobre a origem do veículo, a mulher afirmou que ele pertencia à sua avó, uma versão que foi corroborada pelo homem, que alegou que o carro era da avó de sua esposa. No entanto, uma inspeção detalhada revelou sinais de adulteração nos itens de identificação do veículo, confirmando que se tratava de um “clone”. O modelo original (abordado pela PRF), com as mesmas características de marca, modelo e cor, estava registrado em Belo Horizonte (MG), pertencente a uma locadora de veículos e com ocorrência de furto registrada em São Caetano do Sul (SP), em 21 de novembro de 2024.

Ao serem confrontados com os fatos, o casal alegou que havia pegado o veículo emprestado de um conhecido há três dias para viajar até Arraial do Cabo (RJ). Quanto às munições encontradas, o homem afirmou que o casal havia frequentado um baile funk em uma comunidade de São Paulo, onde, segundo ele, as cápsulas poderiam ter sido colocadas no carro enquanto estava estacionado.

Durante a abordagem, o condutor também revelou que possui antecedentes criminais, com passagens por roubo e tráfico de drogas, além de ser envolvido com a facção criminosa PCC, de São Paulo.

Diante das evidências, o casal foi preso em flagrante e encaminhado à 94ª DP (Piraí) para os procedimentos legais. A PRF registrou a recuperação do veículo furtado, que será devolvido à locadora de veículos proprietária do automóvel.

Foto: Divulgação/PRF