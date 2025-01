Um caso incomum foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal na noite do sábado (dia 11), em Porto Real. Por volta das 23h40, a PRF foi acionada para verificar um veículo parado no meio das faixas de rolamento na Rodovia Presidente Dutra, próximo a um motel. Segundo a PRF, primeiramente chegou informação sobre um indivíduo pedindo socorro em um carro com varias avarias na lataria e, depois, a informação de que um veículo havia colidido e estaria na pista.

A equipe DELTA se deslocou ao local, se deparando com um Renault/Duster parado no meio da pista, com um indivíduo muito agitado dando voltas no veículo e falando sozinho, como se estivesse procurando algo. Segundo a PRF, a equipe se aproximou perguntando o que havia ocorrido, tendo o indivíduo, visivelmente alterado aos gritos, alegado que outras pessoas haviam atentado contra ele. Os policiais o tranquilizaram e retiraram o veículo para o acostamento visando liberar a via para, posteriormente, entender o que ocorria. Ainda de acordo com a PRF, o indivíduo não apresentava nenhum sinal de embriaguez, mas parecia estar em um surto psicótico pois, mesmo depois que os policiais revistaram o veículo, não sendo encontrado qualquer pessoa ou material ilícito, ele insistia que havia alguém dentro do carro.

Por conta do estado alterado no qual o indivíduo se encontrava foi acionada equipe de resgate da CCR Rio SP, concessionária que administra a rodovia, para encaminhá-lo para atendimento médico. Após a equipe ter levado o indivíduo para o Hospital de Emergência de Resende, chegou a informação de que ele havia arrebentado o portão de um motel, localizado à margem da via. Os PRFs foram até o estabelecimento, encontrando uma equipe da Polícia Militar, que foi acionada por funcionário do motel devido ao ocorrido. O colaborador foi orientado a fazer o devido registro por dano ao patrimônio na Polícia Civil.

Além o portão de saída, também foi danificada a fachada de um chalé do estabelecimento, colidindo o veículo contra ambos, saindo do motel e parando na rodovia. Como a ocorrência foi fora da circunscrição da rodovia, dentro do motel, o caso ficou sob a responsabilidade da Polícia Miliar.

O veículo foi removido para o pátio da PRF. Após o funcionário do motel efetuar o devido registro na Polícia Civil o indivíduo será responsabilizado pelos danos causados.

Foto: Divulgação/PRF