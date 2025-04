Matheus Costa é novo contratado do Voltaço

O Volta Redonda anunciou oficialmente, no início da noite desta quinta-feira (dia 10), a contratação do atacante Matheus Costa, de 25 anos, que se destacou recentemente pelo Rio Branco-ES. Por lá, o jogador foi campeão estadual e eleito o craque do Campeonato Capixaba.

O contrato com o Voltaço é definitivo e tem validade até o fim de 2025.

Antes de defender o time capixaba, Matheus também passou por clubes como América de Teófilo Otoni (MG), Vitória (ES), Serra (ES) e Inter de Limeira (SP).

Matheus Costa ganhou projeção internacional ao integrar uma lista divulgada por uma empresa australiana especializada em monitoramento de desempenho esportivo com tecnologia GPS. A relação reúne alguns dos atletas mais velozes do futebol mundial.

O destaque do atacante veio após atingir a impressionante marca de 37 km/h durante uma arrancada em uma partida do Campeonato Capixaba deste ano.

Já integrado ao elenco do Volta Redonda, Matheus conheceu os novos companheiros de equipe no CT João Havelange, em Pinheiral.

Elenco pronto para encarar o Novorizontino

O Esquadrão de Aço encerrou nesta quinta-feira (dia 10) sua preparação para a segunda rodada da Série B do Brasileirão. Sob o comando do técnico Rogério Corrêa, o time realizou o último treino antes da viagem ao Rio de Janeiro, de onde embarcará, na manhã de sexta-feira (dia 11), com destino a São Paulo.

No sábado (dia 12), o Voltaço enfrenta o Novorizontino, às 19h, no Estádio Doutor Jorge Ismail Biasi.