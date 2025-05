Shopping Park Sul se prepara para o Dia das Mães com promoção inédita

O Dia das Mães, a segunda maior data do varejo, está se aproximando e o Shopping Park Sul se destaca como o destino ideal para quem busca presentear as mães com carinho e variedade. O empreendimento conta com cerca de 70 lojas que têm produtos para o universo feminino, desde moda e acessórios até eletrônicos e itens de decoração, garantindo que todos encontrem o presente perfeito.

A administração do Shopping Park Sul está otimista e prevê um aumento nas vendas de até 30% em relação ao ano anterior. “Estamos preparados para atender a demanda dos nossos clientes e proporcionar uma experiência única de compras. O Dia das Mães é uma data especial, e queremos que todos possam celebrar em grande estilo”, afirma Rodrigo Mattos, gerente de marketing do Shopping Park Sul.

Além da vasta oferta de lojas e produtos, o empreendimento aposta em uma ação promocional inédita, envolvendo seu Programa de Benefícios, o Clube+. A partir da sexta-feira (02/05), os clientes poderão trocar seus pontos acumulados no programa por um kit de cosméticos da marca Avatim. “Temos certeza de que estamos com a melhor estrutura e variedade de lojas e produtos para atender a todos os clientes e vamos brindar este momento com uma promoção exclusiva, complementa Rodrigo Mattos.