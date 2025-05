Homem é preso em flagrante com carro roubado em Volta Redonda

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (dia 5) no bairro Retiro, em Volta Redonda, por suspeita de roubo de veículo. A ação foi realizada por policiais civis da 93ª DP, sob a coordenação dos delegados Vinicius de Mello Coutinho e José Carlos Pereira Neto.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito estava com um Chevrolet Prisma, que havia sido roubado na noite anterior no município de Barra Mansa. Após identificar a circulação do veículo por meio do sistema de monitoramento da prefeitura, os agentes passaram a acompanhar os movimentos do automóvel.

A abordagem foi feita assim que o carro entrou em Volta Redonda. O homem foi detido ainda com todos os pertences da vítima no interior do veículo. Ele foi conduzido à 93ª DP, onde foi autuado por roubo de veículo. Após os procedimentos de praxe, será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação