Campanha do Agasalho mobiliza comunidade acadêmica e beneficia associação de Barra Mansa 

Solidariedade, participação e compromisso social marcaram a Campanha do Agasalho promovida pelo Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA). A ação institucional mobilizou estudantes, professores e colaboradores de todos os cursos da Instituição, que puderam realizar doações de agasalhos, mantas e cobertores em pontos de arrecadação instalados nas secretarias acadêmicas.

Ao final da campanha, aproximadamente quatro caixas grandes de donativos foram arrecadadas e destinadas à Associação Omariô de Jurema, localizada no bairro Santa Clara, em Barra Mansa. A entidade desenvolve um trabalho voltado ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Representando o Escritório da Cidadania e o UniFOA, a assessora Carolina Gama realizou a entrega das doações. Ela destaca que, embora a campanha tenha acontecido em um período em que parte dos estudantes já estava entrando em férias, o resultado foi significativo.

“Foi uma campanha institucional, com pontos de arrecadação em todas as secretarias dos cursos. Conseguimos reunir aproximadamente quatro caixas grandes de agasalhos, mantas e cobertores. Mesmo realizada no período em que muitos alunos já estavam entrando de férias, tivemos uma arrecadação importante.”

A escolha da instituição beneficiada faz parte do trabalho desenvolvido pelo Escritório da Cidadania, que mantém parcerias com organizações sociais da região há mais de dez anos. Atualmente, cerca de 200 associações sem fins lucrativos participam das ações promovidas pelo setor, recebendo doações conforme a natureza de cada campanha.

De acordo com Carolina, cada iniciativa é planejada para atender às necessidades específicas das entidades parceiras. No caso da Campanha do Agasalho, a Associação Omariô de Jurema foi escolhida por desenvolver um importante trabalho de acolhimento junto à população em situação de vulnerabilidade.

“Nós direcionamos as doações de acordo com o objetivo de cada campanha. A Associação Omariô de Jurema realiza um trabalho muito importante com pessoas que realmente precisam desse apoio, por isso foi a instituição escolhida para receber os donativos arrecadados.”

Além de beneficiar diretamente a comunidade, as ações sociais fortalecem a formação cidadã dos estudantes e reforçam o compromisso institucional do UniFOA com a responsabilidade social.

“Esse trabalho é muito significativo. Ele beneficia a instituição, os estudantes, os colaboradores e, principalmente, as associações parceiras que recebem esse apoio. É uma forma de aproximar o UniFOA da comunidade e contribuir para transformar realidades.”

Por meio do Escritório da Cidadania, coordenado por Dario Aragão Neto, o UniFOA promove ao longo do ano diversas campanhas solidárias e ações sociais, reafirmando seu compromisso com a promoção da cidadania e o desenvolvimento da comunidade.