PRF apreende mais de 32 quilos de haxixe após perseguição na BR-393, em Paraíba do Sul

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de cerca de 32 quilos de haxixe na noite de sábado (dia 1º), na BR-393, em Paraíba do Sul. A droga foi encontrada na cabine de um caminhão após o motorista desobedecer a uma ordem de parada durante uma fiscalização de rotina.

De acordo com a PRF, a equipe da Unidade Operacional de Paraíba do Sul, vinculada à 5ª Delegacia de Barra do Piraí, atuava com base em informações compartilhadas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Espírito Santo quando deu ordem de parada ao caminhão trator Mercedes-Benz Axor 2041, no km 182 da rodovia.

O condutor, de 43 anos, não obedeceu à determinação inicial e seguiu pela via, sendo acompanhado pela viatura da PRF até o km 178, onde finalmente atendeu às novas ordens de parada.

Durante a abordagem, o motorista alegou que havia solicitado o bloqueio do veículo por apresentar problemas mecânicos. No entanto, segundo a PRF, a justificativa causou estranheza, já que a empresa responsável pelo rastreamento informou que o próprio condutor havia solicitado o bloqueio alegando que iria ao banheiro.

Diante das versões consideradas contraditórias, os policiais realizaram uma fiscalização aprofundada na cabine do caminhão e localizaram duas caixas contendo aproximadamente 32 quilos e 157 gramas de uma substância análoga ao haxixe.

O motorista foi informado de seus direitos e encaminhado, juntamente com o material apreendido, para a 107ª Delegacia de Polícia Civil de Paraíba do Sul, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.

Foto: Divulgação/PRF