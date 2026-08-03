Domingo movimentado: Dutra registra oito acidentes e longos congestionamentos em um único dia

O domingo (dia 2) foi marcado por intenso movimento de veículos na Rodovia Presidete Dutra e pelo registro de oito acidentes em diferentes trechos da rodovia, entre Itatiaia e Barra Mansa. As ocorrências provocaram congestionamentos e diversos pontos de retenção ao longo do dia. Várias pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região, enquanto os acidentes sem vítimas tiveram os envolvidos orientados a realizar o preenchimento da Comunicação de Sinistro de Trânsito (CST) pela internet.

O primeiro acidente aconteceu por volta das 12h, no km 316 da Dutra, sentido São Paulo, na saída para Penedo, em Itatiaia. Duas motocicletas colidiram. O condutor de uma delas e a passageira da outra foram socorridos por equipes de resgate da CCR e levados ao Hospital de Emergência de Resende.

Cerca de 30 minutos depois, no km 300, em Porto Real, dois automóveis se envolveram em uma colisão. Ninguém ficou ferido.

Às 15h30, um engavetamento envolvendo três carros foi registrado no km 284, em Barra Mansa, no sentido Rio de Janeiro. O acidente não deixou vítimas.

No fim da tarde, por volta das 17h, outro engavetamento entre três veículos ocorreu no km 293,8, em Floriano, distrito de Barra Mansa. Um dos automóveis deixou o local antes da chegada das equipes. O motorista de um Nissan Livina saiu ileso, enquanto o condutor de um Ford Escort, apontado como causador do acidente, foi socorrido para a Santa Casa de Barra Mansa com lesões no tórax e no abdômen. O Livina foi liberado no local e o Escort removido ao pátio por estar com o licenciamento vencido.

Cinco minutos depois, um novo acidente foi registrado no km 293, também em Floriano. A colisão traseira entre dois automóveis não deixou feridos.

Já às 19h, no retorno do km 296, ainda em Floriano, um Volkswagen Santana atingiu transversalmente uma Chevrolet Spin. O motorista do Santana não se feriu, mas o condutor da Spin foi encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende. O retorno permaneceu interditado até a remoção dos veículos.

Às 20h, duas motocicletas colidiram no km 280, sentido São Paulo. Os dois motociclistas sofreram ferimentos e foram levados para a Santa Casa de Barra Mansa.

Pouco depois, às 20h15, no km 278, sentido Rio de Janeiro, próximo ao bairro Cotiara, em Barra Mansa, uma carreta e um Hyundai Creta se envolveram em uma colisão lateral. Não houve feridos e os motoristas foram orientados sobre o preenchimento da Comunicação de Sinistro de Trânsito pela internet.

Foto: Divulgação/PRF