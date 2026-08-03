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Pitbull é encontrada morta com tiro na cabeça após fugir de sítio em Barra do Piraí; outro cão segue desaparecido

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FOLHA DO ACO
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Uma cadela da raça Pitbull foi encontrada morta com um tiro na cabeça após fugir de um sítio no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. O animal havia desaparecido na última terça-feira (dia 28) junto com um macho da mesma raça. O caso causou revolta entre moradores da região. O outro cão permanecia desaparecido até a publicação desta matéria.

De acordo com os tutores, os dois animais escaparam de um sítio localizado às margens da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) e, desde então, eram procurados pela família.

Na manhã de sexta-feira (dia 31), a cadela foi localizada já sem vida, abandonada e com um ferimento provocado por disparo de arma de fogo na cabeça. A tutora recolheu o corpo para realizar o enterro e manifestou preocupação com o paradeiro do outro Pitbull, temendo que ele também tenha sido alvo de violência.

Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime. O caso também não havia sido registrado na 88ª DP (Barra do Piraí) até a publicação das informações.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

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