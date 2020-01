O Volta Redonda confirmou oficialmente nesta quarta-feira (dia 15), mais dois reforços para a temporada 2020. Um deles é um velho conhecido da torcida tricolor: o zagueiro Luan, de 31 anos, que retorna ao Voltaço após passagem pela Portuguesa-RJ. Já o outro contratado é o atacante João Vitor, de 22 anos, que estava no Real Sport Club-RS. Os dois atletas, que participaram da pré-temporada tricolor, chegam com contrato até o final de 2020.

Cria das categorias de base do Esquadrão de Aço, Luan chegou ao clube em 2007, ainda na categoria sub-20, e, entre idas e vindas, já defendeu o Voltaço em mais de nove temporadas, conquistando o título da Taça Rio de 2016. O zagueiro também já vestiu a camisa do Tombense-MG, Barra Mansa, Goytacaz, Zimbru, da Moldávia.

“Feliz em estar retornando para um clube que tenho uma admiração gigantesca, onde iniciei a minha carreira e que vivi momentos inesquecíveis. Fiz uma pré-temporada forte e a torcida pode ter certeza que retorno muito motivado, querendo escrever mais um capítulo importante na minha história com o Volta Redonda – destacou.



João Vitor iniciou no futebol no Sergipe-SE, onde participou do plantel que conquistou o título Estadual de 2018. De lá, seguiu para as categorias de base do Internacional, Caxias e Real Sport Club, último clube antes de se transferir para o Volta Redonda.

“Chego motivado com este importante desafio na minha carreira, vestindo a camisa de um grande clube, que é o Volta Redonda, que nos oferece uma estrutura de time grande. Fui muito bem recebido por todos aqui, estamos fazendo uma pré-temporada forte e, com certeza, vamos chegar preparados para fazer um grande Campeonato Carioca” – ressaltou.

O gerente de futebol Leonardo Dinelli, o Zada, falou sobre as duas contratações e destacou o quanto cada um chega para somar ao plantel tricolor.

“O Luan dispensa apresentações. Formado no Voltaço, tem muita qualidade, é experiente e tem uma ligação muito forte com o clube. Com certeza chega para ajudar muito o nosso sistema defensivo e também para auxiliar os atletas mais novos que estão subindo para o profissional. Já o João Vitor é um jogador de muito potencial. É jovem, tem força física, chegou no início da pré-temporada e foi muito bem nos treinamentos e jogos-treinos, inclusive marcando gols, que é o que esperamos de um homem de frente” – pontuou.

A estreia do Volta Redonda no Estadual será neste sábado, dia 18, às 18h, diante do Botafogo, no Raulino de Oliveira.