Na próxima segunda-feira (dia 15), vinte jovens da região Sul Fluminense embarcarão em uma temporada no velho continente, onde farão um intercâmbio na Bielorrússia, país-sede da Blockchain Sports, empresa que agencia novos talentos para o futebol. Esses jovens, atualmente instalados na Blockchain Rio Academy, sediada no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral, vão se juntar aos jovens da Academia de Acopiara, no Ceará (também da Blockchain) nessa excursão brasileira ao leste europeu.

De acordo com o ex-atleta Weberson Santos, o Juninho Pedalada, presidente da Rio Academy, essa será uma oportunidade de os jovens atletas conhecerem outras culturas e metodologias de treinamento. “Nossos garotos jogarão contra clubes da Bielorrússia, com treinadores da escola europeia. Esse intercâmbio será muito importante para nós que estamos na fase inicial deste trabalho aqui em Pinheiral. É muito gratificante poder ver que em apenas dois meses de trabalho já estamos colhendo frutos com uma equipe forte e garotos muito talentosos”, destacou Juninho, que enalteceu ainda a participação de outros personagens importantes como o seu irmão Faberson Martins, o Fabinho (também ex-jogador de futebol profissional e um dos treinadores da Blockchain) e do diretor de futebol Glauco Martins Silva.

“Agradeço a eles pelo empenho total ao projeto. Essa é uma oportunidade única de realizarmos os sonhos dessas crianças e famílias e isso é muito gratificante. Aproveito ainda para agradecer ao CEO da Blockchain, Dzmitry Sksonau por proporcionar tudo isso”, completou.

Quem também comemorou a ida dos jovens à Bielorussia foi o gestor do CT João Havelange, Guto Nader. “Desde quando iniciamos esta parceria com a Blockchain, eu já sabia que muitos frutos seriam colhidos. Só não imaginava que seria tão rápido. Esses garotos estão em busca de um sonho e eu prezo muito por isso, ainda mais sendo um empreendedor na área do futebol, poder testemunhar esse acontecimento é motivo de muito orgulho para mim”, afirmou Guto.

O jovem Diego Felipe também falou da emoção de sair do país pela primeira vez e poder participar dessa experiência. “Estou bastante animado porque viajar é muito bom, ainda mais para fazer o que mais amo que é jogar bola. Eu acredito que vão ter partidas difíceis, mas acho que vamos conseguir sair de lá com resultados positivos e eu vou conseguir desempenhar meu bom futebol”, declarou Diego.