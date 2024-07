Na última quinta-feira, 25 de julho, foi comemorado o Dia do Motorista. Para lembrar a data, o pré-candidato a prefeito de Pinheiral, Guto Nader (MDB), foi às ruas da cidade conversar com motoristas de todas as categorias: taxistas, de aplicativos, de empresas em geral e, principalmente, motoristas de ônibus. Para Guto, esse contato é essencial para entender os verdadeiros anseios da população no que se refere a mobilidade urbana.

“Hoje foi um dia muito importante onde estivemos nas ruas de Pinheiral especialmente para conversar com os motoristas e entender as principais demandas e dificuldades do trânsito na cidade. Quando a gente pensa a cidade, não dá para ficar entre quatro paredes de um gabinete resolvendo em cima do que se imagina. Tem que ir às ruas, conversar com as pessoas e entender o que elas realmente precisam”, destacou Guto que ainda ressaltou a necessidade de mudanças na mobilidade do município.

“Tem muita coisa para mexer. É muita via estreita e tem hora que o trânsito dá um nó. Sem contar a total falta de acessibilidade, principalmente para pessoas com deficiência. Parabenizo os motoristas por seu dia e por essa luta diária de conduzir mercadorias e pessoas, mas infelizmente aqui em Pinheiral eles não têm muito a comemorar”, relatou.

Anderson, morador do bairro Palmeiras, é motorista de aplicativo. Ele falou sobre a dificuldade de se deslocar em determinados horários em Pinheiral. “Tem hora que fica impraticável. Tudo parado. Às vezes o cliente está com pressa e a gente não consegue atender da melhor forma, fora que o dia fica menos produtivo. Chega até a dar um pouco de prejuízo porque com o trânsito mais lento a gente acaba gastando mais combustível”, ponderou.

Tarifa Zero

Outro assunto muito comentado nesse dia foi a respeito do transporte público gratuito: o Tarifa Zero. Guto destacou a importância do projeto para a mobilidade urbana em Pinheiral. “A matemática é simples: se a minha cidade oferece um transporte público gratuito e de qualidade, por que é que eu vou tirar meu carro da garagem? É claro que vou preferir andar de ônibus. Isso acaba acarretando a diminuição de veículos circulando na cidade e consequentemente um fluxo melhor no trânsito”, explicou Guto, destacando ainda uma recente vitória para a população de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

“Recebi com muita alegria a informação de que recentemente os laranjinhas (apelido dos ônibus gratuitos que circulam na cidade) voltaram a circular em Itaboraí. Infelizmente algumas pessoas não pensam no bem geral da população e, por uma decisão judicial, o transporte gratuito estava proibido por lá. O retorno foi, sem dúvida, uma grande vitória da população”, comemorou.

Foto: Divulgação