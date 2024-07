A poucas semanas do início do período de campanha eleitoral, o pré-candidato a prefeito de Pinheiral, Rivalney Pedrosa (PT), segue com grandes motivos para comemorar.

Dessa vez, no dia de hoje foi disponibilizado o resultado da pesquisa de intenção de votos entre os pré-candidatos a prefeitura de Pinheiral realizada pelo Instituto Intelligence Pesquisa e Comunicação, mostrando Pedrosa com 26% de intenção estimulada, deixando o segundo lugar com apenas 18%.

A pesquisa foi feita no dia 19 de julho, entrevistando 400 eleitores dos bairros Centro, Cruzeiro, Km 5, Goiabal, Palmeiras, Paraíso, Chalet, Oriente, Ipê, Colina, Vale Verde, São Jorge, Varjão, Rolamão, Jardim Bela Vista , Três Poços, Parque Maíra ,Vale do Sol, Planalto, Varjão, BNH, com resultado notoriamente diferente de outra pesquisa divulgada em dois jornais da região e foi registrada no TSE – Tribunal Superior Eleitoral sob o número 03529/2024 e qualquer cidadão pode consultar todos os seus detalhes no site do próprio TSE pelo link: https://www.tse.jus.br/eleicoes/pesquisa-eleitorais/consulta-as-pesquisas-registradas