Nesta sexta-feira (dia 28), agentes da Guarda Ambiental de Barra Mansa interditaram um ferro velho situado na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom. O local está situado na área de preservação permanente do Rio Paraíba do Sul e funcionando sem as devidas autorizações necessárias.

Na ação foram encontrados diversos objetos de origem duvidosa, como 54 quilos de cobre, cinco botijões de gás, peças de motocicletas, além de um saco cheio de capas de tabletes e celulares. O responsável pelo estabelecimento foi conduzido para a 90ª Delegacia de Polícia para apreciação do caso pela autoridade policial. A multa pode chegar R$ 6 mil reais em razão do funcionamento sem as devidas autorizações ambientais.

O gerente da fiscalização ambiental, Felipe Rodrigues, comentou sobre a operação realizada pelos agentes. “Ações de fiscalização como essa são importantes para prevenir danos contra o meio ambiente, no caso de atividades exercidas em área de preservação permanente como foi o caso, e contra o patrimônio público e privado, pois a compra de produtos de procedência duvidosa, como é o caso desse estabelecimento, fomenta ainda mais as práticas de furtos e outros crimes”, ressaltou o gerente.