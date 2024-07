A Série C do Campeonato Brasileiro tem um novo líder (pelo menos no sábado (dia 6) e ele se chama Volta Redonda.

Fora de casa, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), o Voltaço superou o Ferroviário por 2 a 0, pela 12ª rodada, e dorme na ponta da tabela.

Com gols de Henrique Silva e Matheus Lucas, o time carioca chegou a 26 pontos e terá que secar o Athletic-MG e Botafogo-PB, ambos com 24 pontos, que ainda atuam na rodada.

Próximo jogo:

Volta Redonda x São Bernardo – Domingo (14/07) – Raulino de Oliveira – 16h30

Com informações da Ferj

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário