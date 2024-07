No próximo sábado, dia 6 de julho, às 19h30, a Paz Church Volta Redonda realizará o primeiro culto do Campus Barra Mansa. O evento acontecerá no Ano Bom Palace Hotel, localizado na Praça das Nações Unidas, número 20, no bairro Ano Bom.

O culto promete ser um momento especial de louvor e adoração, reunindo a comunidade cristã local para celebrar a fé e a comunhão. Todos estão convidados a participar dessa noite especial, que marca o início das atividades da Paz Church na cidade de Barra Mansa.

A Paz Church Volta Redonda é uma igreja cristã liderada pelo pastor Sérgio Santos. Com sede na Rua Porto Alegre, número 86, no bairro Santo Agostinho, a igreja é conhecida por sua abordagem acolhedora e suas celebrações vibrantes.

A organização do evento convida todas as pessoas a se juntarem a esse momento de fé e celebração. O objetivo é expandir a presença do templo e poder compartilhar sua mensagem com a comunidade de Barra Mansa.

Não perca essa oportunidade de adorar e louvar em um ambiente de comunhão e fé. Todos são bem-vindos para celebrar esse momento especial com a Paz Church Volta Redonda.