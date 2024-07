O diretório do Partido Liberal (PL) em Barra Mansa realizará na próxima quinta-feira (dia 1°), às 18h, a convenção partidária para oficializar o nome de Luiz Furlani como candidato a prefeito. O evento, marcado para o Clube Municipal, também definirá a chapa de candidatos da legenda à Câmara de Vereadores. A direção municipal do PL anunciou que o ato contará com a presença do governador Cláudio Castro (PL), do prefeito Rodrigo Drable (SD) e demais lideranças.

“Temos um grande projeto para a nossa cidade e vamos apresentar à população um caminho seguro para continuar construindo o futuro de Barra Mansa no tempo presente. Um novo desafio se apresenta e seguiremos trabalhando juntos para os avanços continuarem”, afirmou Furlani.