O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Volta Redonda informou, nesta segunda-feira (dia 22), que uma série de problemas de intermitência no fornecimento de energia elétrica resultou em interrupções no abastecimento de água em diversos bairros situados no lado esquerdo do Rio Paraíba do Sul. Entre os bairros afetados estão Niterói e Voldac, que permanecem sem energia elétrica, resultando em potencial falta de água.

Enquanto isso, os bairros situados no lado direito do Rio Paraíba do Sul, como Conforto, Vila, Jardim Amália, Parque do Contorno, Nova Primavera, Santo Agostinho e Dom Bosco, não foram prejudicados pela interrupção no fornecimento de energia.

O SAAE informou que equipes estão trabalhando nos locais afetados para resolver os problemas. Além disso, no bairro Vila Brasília, o abastecimento de água está sendo realizado diretamente pelo Curral do Conselho devido à suspeita de rompimento da rede que abastece o reservatório local, causado pelos problemas de energia elétrica.

A autarquia pede a compreensão da população e garante que todos os esforços estão sendo feitos para restabelecer o fornecimento de água o mais rápido possível.