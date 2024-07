Em encontro realizado na quinta-feira (dia 18), a presidente da OAB Volta Redonda, Carolina Patitucci e a equipe do Movimento Ética na Política (MEP) discutiram a realização do Painel Eleitoral: Eleições 2024 com os pré-candidatos à prefeitura de Volta Redonda.

Pedro Paulo Vidal, conselheiro do MEP e bacharel em direito, responsável pela estruturação do Painel, avaliou o encontro. “O encontro foi extremamente positivo, a Dra. Carolina de pronto apoiou a ideia e dará todo apoio para realização do evento no dia 14 de agosto, de forma hibrida”, informou Pedro Paulo.

“A ideia do painel é importante para que a população, organizações e movimentos conheçam quem são os candidatos, conheça as ideias e as suas propostas, pois cada vez mais a população tem cobrado isto da política. A oportunidade de conhecer aqueles que almejam o mais alto cargo no município é muito importante”, disse a presidente da OAB.

O próximo passo, segundo o conselheiro do Mep, junto a OAB, será oficializar à Justiça Eleitoral sobre o formato do painel, enviar o convite aos pré-candidatos e às organizações da sociedade para que possam fazer perguntas diretamente aos pré-candidatos e questões de segurança e detalhes transmissão via Youtube.