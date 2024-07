Reforço na área! O Volta Redonda FC comunica a contratação do volante Charles Raphael, de 29 anos, para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

O atleta estava atuando no Arema FC, da Indonésia, onde disputou 28 jogos e marcou dois gols na temporada. O vínculo com o Esquadrão de Aço é válido até o final do Brasileirão.

Charles Raphael é natural do Rio de Janeiro e foi revelado pelo Macaé em 2013. Depois, passou por Santa Cruz, Londrina, Remo, São Caetano, Jacuipense, Retrô FC, Portuguesa-RJ e Manaus FC.

O atleta realizou os exames médicos na manhã desta quinta-feira (dia 11) e foi integrado ao elenco.

Comunicado – Liberação do atacante Thiaguinho

O Volta Redonda comunica que o atacante Thiaguinho foi liberado para assinar contrato com o América-RN. O Voltaço permanece com um percentual de 20% em eventual futura venda do atleta.

Foto: Divulgação