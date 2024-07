O Volta Redonda brilhou no Estádio Raulino de Oliveira nesse domingo (dia 21), ao vencer o Ypiranga por 3 a 0 em jogo válido pela 14ª rodada da Série C do Brasileirão. Os gols da partida foram marcados por Sanchez, Douglas Skilo e Bruno Barra, garantindo uma vitória convincente para a equipe da casa.

Com este resultado, o Volta Redonda chegou aos 29 pontos e assumiu a liderança momentânea da Série C, mostrando força e consistência na competição. No entanto, o Botafogo-PB, jogando em casa, derrotou o ABC por 1 a 0 e retomou a liderança com 31 pontos. O Athletic também soma 29 pontos, mas está à frente do Voltaço pelo critério de saldo de gols, deixando o Volta Redonda na terceira posição da tabela.

A equipe do Volta Redonda agora se prepara para enfrentar o Confiança no próximo domingo (28), às 19h, no Batistão. Já o Ypiranga terá a oportunidade de se recuperar jogando em casa contra o líder Botafogo-PB, também no domingo, às 19h, no Colosso da Lagoa.

Foto: Raphael Torres/VRFC