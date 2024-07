O Grupo Monto, empresa especializada em soluções de engenharia, está com vagas abertas para uma obra no setor industrial em Volta Redonda. Os interessados devem possuir qualificação profissional e experiência na função e enviar currículo para o email [email protected] com o assunto “Cargo / Cidade de Moradia”.



Na página da empresa no LinkedIn, ela informa que dará preferência aos candidatos moradores de Volta Redonda e região.

Veja as vagas: