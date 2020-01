Um homem foi preso na desta quarta-feira (dia 15) na Via Dutra, em Resende, após uma perseguição da Polícia Militar. Ele foi capturado nas proximidades do Acesso Oeste. Segundo a Polícia Civil, pela manhã o homem foi até à loja de um comerciante do bairro Cidade Alegria e, alegando ser policial, tomou alguns pertences da vítima, exigindo R$1.500 para devolver.

Certo de que o golpe daria certo, ele ainda deixou o número do seu telefone celular para que o comerciante pudesse telefonar marcando local e horário para a entrega do dinheiro. O lojista, no entanto, ligou também para a Polícia Militar.

Um cerco foi feito. Quando o homem percebeu, ele tentou fugir de carro pela Dutra, mas acabou interceptado e preso em flagrante. Ele vai responder por falsidade ideológica e tentativa de extorsão.