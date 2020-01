Um adolescente de 17 anos foi encontrado morto, nesta quarta-feira (dia 15), em Santa Isabel do Rio Preto, distrito de Valença. O cadáver estava dentro do Rio Preto.

A Polícia Militar informou que o menor foi morto a facadas. O nome dele não foi divulgado. Um suspeito do crime foi preso. Outro está sendo procurado. De acordo com a polícia, o assassinato estaria relacionado a uma dívida do menor com traficante de drogas.

O corpo do adolescente está no Instituto Médico Legal de Barra do Piraí, de onde deverá ser liberado hoje para o sepultamento.